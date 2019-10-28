中火硼超標中市府開罰6000萬元 勒令限期改善

台中市政府今 (28) 日針對台中火力發電廠硼超標問題，宣布中火 3 處排放口違規，各裁罰新台幣 2000 萬元，共計 6000 萬元罰鍰，雖並未勒令停機，但仍維持最高罰則，對此，經濟部次長曾文生稍早表示，將要求台電在穩定供電的前提積極改善。

台中火力電廠今對中火做出裁罰，由於中火 3 座放流水排放口被驗出硼超標，將依相關法規，各裁罰最高罰則 2000 萬元，總計開出 6000 萬元罰單，並要求限期改善，11 月 15 日前提出計畫，並於 12 月底改善完成。

曾文生表示，如果中火 4 部機組遭勒令停工，預計將影響備轉容量率 7%，對穩定供電將造成影響，將會要求台電在穩定供電上做出更大的努力，他也強調新建機組、轉型調整需要時間，已開始朝向天然氣機組發展方向前進，在供電穩定的前提下，短期將透過機組調度減媒，中長期則要做機組更新。

曾文生表示，對於中火汙染物超標狀況，經濟部 3 月已要求台電公司全面檢討，5 月也計畫投資新建新的水處理設備，預計在 11 月底、12 月初完工後，可以多一道汙水處理程序，目前也與台中市政府持續溝通空汙、水汙問題。

台中市政府今針對中火汙染物超標案，做出處分 6000 萬元裁罰，對此，曾文生稍早也表示，如果事業單位污染防治做不好，行政機關裁罰就必須要虛心檢討。