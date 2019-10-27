〈觀察〉TWS需求強 NOR Flash可望走出低谷迎成長動能

歷經去年低谷，NOR Flash 近來挾著 TWS 題材，再度躍升為市場焦點，加上原廠庫存已去化至健康水位，且去年至今市場並無新增產能，在 5G、物聯網、車用電子等應用推升下，後市需求可期，NOR Flash 價格醞釀漲勢，市場可望一舉擺脫先前疲弱態勢，重啟新一波動能。

與 NAND Flash 相較，NOR Flash 儲存密度與容量較低，寫入速度也較慢，但儲存數據可靠性高，且擁有讀取速度快、可直接執行代碼等優勢，在隨機存取應用中表現佳，可應用在包括手機、PC 等領域。

近來 TWS 商機快速升溫，國內包括旺宏、華邦電等擁有 NOR Flash 產能的記憶體廠，已打入 TWS 市場，且蘋果新款藍牙耳機 AirPods 2 搭載容量也增加，傳蘋果將推出第三代 AirPods，將為 NOR Flash 注入新一波成長動能，加上車用、物聯網需求發酵，有助加速市況好轉。

除 TWS 領域，NOR Flash 大廠旺宏 (2337-TW) 早已積極佈局車用市場，今年第 3 季車用比重達 14%、工業與醫療市場占比也達 1 成，董事長吳敏求看好，未來 1 至 2 年，隨著醫療相關需求從系統化走向個人化，醫療領域將是旺宏成長幅度較大的市場，且除醫療外，物聯網領域也有很大的成長空間與潛力。

外資指出，目前 NOR Flash 原廠庫存已去化至健康、低水位，低密度 NOR Flash 供需緊俏，通路庫存維持約 5 周健康水準，市場醞釀漲勢，且近一年市場都未有新增產能，產能也有所控管，稼動率下降，看好在市場需求增溫下，第 4 季價格可望上漲 1-3%，估走揚態勢將延續至明年第 1 季。旺宏也認為價格將持穩，NOR Flash 最壞情況儼然已過。