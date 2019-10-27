〈觀察〉被動元件廠改變思維 三因素擺脫10年循環魔咒

被動元件業者近年改變思維，調整擴產步調、區隔應用市場，不再快速擴張規模，加上 5G、AI、車用電子等應用，推升量跟質成長，業界人士認為，後續被動元件產業要出現像過去缺貨漲價後，就要整理 10 年的大循環機率將逐漸降低。

近期被動元件出現止跌回穩的訊號，但市場對被動元件景氣還是抱持疑慮，擔憂僅是「曇花一現」，由於過去在 2000 年以及 2010 年時，都曾出現被動元件大規模缺貨及漲價，各業者迅速擴產，但後續需求並未同步成長，導致供過於求情況嚴重，至少需經過近 10 年時間調整才能回復正常。



業界人士分析，過去近 20 年幾波景氣循環下來，許多業者支撐不住，陸續退出市場，剩下的廠商也思考，不再一昧追求規模經濟，就算需求大缺的時候，也不會一次性把產能大幅開出，供過於求狀況雖然還是有，但透過稼動率調整，可縮短庫存與價格整理的時間。

且隨著高頻、高效能的應用如 5G、AI，或是車用電子等帶動下，對被動元件的需求不只在量的增加，質也會增加，如 MLCC 的陶瓷薄膜堆疊的層數增加，製程就會消耗較多的產能。

另一方面，目前各國大廠在被動元件應用區隔也越來越清楚，業界人士指出，以目前 MLCC 市場版圖來看，日系廠商積極轉向高容、小尺寸發展，韓廠、台廠主力在常規型應用，也有助支撐價格走勢。

此外，下游電源、代工廠先前擔憂缺料影響出貨狀況，因此積極拉貨建庫存，也推升被動元件價格水漲船高，但景氣反轉，高價庫存反倒成為累贅，因此，下游廠商嚴控庫存，壓在最低的安全水位，並依照手上訂單再去追加急單，也支撐被動元件廠稼動率。

業者認為，被動元件廠無論在本身的思維、跟下游的商業模式相較過往都有所改變，加上趨勢應用有助於去化產能、提升稼動率，接下來被動元件產業要大幅回落的機會較低，整體景氣循環的時間也會縮短。