〈觀察〉 利率低檔徘徊 金融搶發債籌資全 本季規模上看千億元

國內利率持續處於低檔，讓金融業發債更趨積極，統計 6 月以來迄今，國內金融機構共發行 33 檔債券、規模累計 874 億元，儘管央行跟進美國降息機率不高，但預期在利率偏低的環境下，金融業第 4 季將持續發債，規模可望上看千億元。

今年下半年起，包括彰化銀行、台北富邦、新光銀、陽信銀、遠東銀、合庫銀、永豐銀、上海商銀、滙豐銀、法巴銀與法國興業銀行等金融機構。以發債規模來看，台北富邦、上海商銀籌資規模分別有 135 億元、100 億元。

另外，輸出入銀行規劃發行三檔金融債，合計規模合計約 81 億元、遠銀 75 億元，彰銀也申請規劃發行 59 億元的金融債。

但受低利率影響，今年以來債券票面利率仍偏低，以下半年發債情況來看，平均在 0.8-1.4%，僅少數銀行例如瑞興、陽信銀行利率高達 4%，新光、永豐與板信也有 2% 以上。

銀行主管表示，以籌資管道來說，利率偏低時發行金融債券除可降低籌資成本外，比起發行新股辦理現金增資必須考量股市現況、股價表現，甚至可能壓縮每股純益 (EPS) 外，發債相對可降低成本也較為方便。

一般來說，銀行發行金融發債主要以主順位債與次順位債兩大類為主，其中主順位債主要是為了吸納資金，年化報酬率利率也較高，通常可吸引資金大戶壽險業盤掃貨；至於次順位債則是為了強化資本適足率，提升資產品質。

觀察近幾年國銀發債規劃，大多是為了充實資本適足率的次順位債，透過發債從市場吸納資金，尤其目前市場游資浮濫，債券利率通常不會太高，有助於銀行從市場中取得中長期穩定資金來源，支應業務與資本適足率等需求。