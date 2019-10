《路透社》報導,中遠大連子公司 (COSCO Dalian) 因 9 月違反運送伊朗石油的禁令,遭美國制裁,該公司於週四 (24 日) 取得 2 個月制裁豁免,以便相關企業了結與中遠大連子公司的業務往來。

川普以違反禁令運送伊朗石油為由,在 9 月底對 4 家中國船運公司實施制裁,其中包括中遠的大連子公司。

美國財政部外國資產管控辦公室的報告表示,此豁免有效期到 12 月 20 日,允許相關企業 “維持或終止” 與大連中遠海運油品運輸有限公司 (COSCO Shipping Tankers (Dalian)) 的交易往來,其中包含卸載非伊朗原油。

而美國對 6 家中國船運公司的制裁以及後續擔憂下,導致近期全球的石油和液化天然氣海運成本上漲逾 1 倍。

美國財政部稱,週四的豁免適用於大連中遠海運油品運輸有限公司,以及該公司持股 50% 或以上的任何企業,然而,這項豁免並未授權相關企業能與與大連中遠海運油運船員船舶管理有限公司 (COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman and Ship Management Co, Ltd) 進行任何交易或活動。