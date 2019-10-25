〈財報〉匯頂前第三季財報亮眼 純益年增437%

匯頂公布第三季財報顯示在屏下指紋晶片出貨量大增的情況下，帶動純益年增 437%，且第四季至明年初仍有機會保持純益高成長。不過股價今日開盤利多不漲，截至上午 09:45 止，匯頂股價下挫 1.89%，暫報人民幣每股 196.8 元。

資料來源: 東方財富網, 匯頂股價即時走勢

第三季財報關鍵數據：

前三季營收人民幣 46.78 億元，年增 98%。

前三季歸屬上市公司股東的純益人民幣 17.12 億元，年增 437%。

前三季 EPS 人民幣 3.82 元，年增 446%。

資料來源: 匯頂第三季季報

公司展望

匯頂指出 2019 年前三季業績大幅成長，主要受惠於屏下光學指紋技術快速滲透，加上其高毛利等因素為業績帶來明顯貢獻。

預估明年初至下一季季底的累計純益與去年同期相比出現大幅成長的可能性依然存在。

匯頂屏下光學指紋晶片自 2018 年開始少量出貨以來，今年出貨量已呈現快速增長態勢。今年以來，手機在全螢幕的趨勢下，屏下光學指紋的大規模應用，為公司帶來新一波的業績爆發表現。

法人觀點

業內指出，由於蘋果新機表現優於預期，帶動智慧手機市場需求回溫，配合 5G 開始商用的帶動，匯頂科技將大為受益。

今年以來，包括華為、小米、oppo、vivo 等手機大廠新機均採用匯頂的光學螢幕指紋晶片，匯頂指紋晶片在新機市占率接近 90%。

廣發證券表示，由於高毛利的屏下指紋辨識晶片受到手機大廠青睞而快速成長，匯頂作為光學屏下指紋晶片龍頭，出貨量大幅提升，可帶動業績快速增長，毛利率提升。

國信證券則指出，2017 年匯頂一舉超越 FPC(Fingerprint Cards)，市占率達 31%。從出貨量來看，匯頂 2017 年指紋辨識晶片出貨量已占 Android 陣營約 31% 左右，僅次於蘋果獨家供應商 Apple/Authentec 的 2.62 億顆。

而 2018 年蘋果改採 3D sensing 逐漸取代指紋辨識，因此匯頂目前已成為全球最大的指紋辨識晶片設計企業。