美將制裁6家轉運伊朗原油的中國企業

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週三 (25 日) 表示，美國正對部分中國企業實施新一輪制裁，由於其涉嫌轉運伊朗石油從伊朗轉移石油而實施制裁，蓬佩奧在聯合國大會上稱，這是對伊朗施壓的新一波制裁，並表示美國將會擴大這場行動，好「教育」其他國家擺脫與伊朗經濟的交易往來。
蓬佩奧在聯合國大會休會期間發表言論時，提到提美國目前正針對轉運伊朗石油的 6 個中國企業和 5 名中國人進行制裁，被列入制裁的 6 家中國企業其中以中遠海運為主。
遭到制裁的 6 家中國企業分別是:
- 中和石油有限公司 (China Concord Petroleum Co.)
- 香港昆侖船務有限公司 (Kunlun Shipping Company Ltd)
- 崑崙控股有限公司 (Kunlun Holding Company Ltd)
- 飛馬 88 有限公司 (Pegasus 88 Limited)
- 大連中遠海運油品運輸有限公司 (COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co.)
- 大連中遠海運油運船員船舶管理有限公司 (COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. )
蓬佩奧在聯合國說道：「我們正告訴中國和所有國家，我們將制裁一切違反制裁的活動。」
伊朗總統魯哈尼 Hassan Rouhani 雖然未提到週三蓬佩奧的聲明，不過他表示除非白宮取消制裁，否則他的政府不會與美國進行談判。
中國是伊朗原油的最大購買國，一直試圖阻止美國要將伊朗對中國石油供應削減至零的行動，同時歐洲各同盟國和其他國家也敦促華府放寬對伊朗制裁，致力於緩解美國和伊朗之間日益緊張的局勢。
這場行動意味著美國積極擴大對伊朗施壓，也間接增加了中美兩大國之間的緊張情勢。