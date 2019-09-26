美將制裁6家轉運伊朗原油的中國企業

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週三 (25 日) 表示，美國正對部分中國企業實施新一輪制裁，由於其涉嫌轉運伊朗石油從伊朗轉移石油而實施制裁，蓬佩奧在聯合國大會上稱，這是對伊朗施壓的新一波制裁，並表示美國將會擴大這場行動，好「教育」其他國家擺脫與伊朗經濟的交易往來。

蓬佩奧在聯合國大會休會期間發表言論時，提到提美國目前正針對轉運伊朗石油的 6 個中國企業和 5 名中國人進行制裁，被列入制裁的 6 家中國企業其中以中遠海運為主。

遭到制裁的 6 家中國企業分別是:

中和石油有限公司 (China Concord Petroleum Co.)

香港昆侖船務有限公司 (Kunlun Shipping Company Ltd)

崑崙控股有限公司 (Kunlun Holding Company Ltd)

飛馬 88 有限公司 (Pegasus 88 Limited)

大連中遠海運油品運輸有限公司 (COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co.)

大連中遠海運油運船員船舶管理有限公司 (COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. )

蓬佩奧在聯合國說道：「我們正告訴中國和所有國家，我們將制裁一切違反制裁的活動。」

伊朗總統魯哈尼 Hassan Rouhani 雖然未提到週三蓬佩奧的聲明，不過他表示除非白宮取消制裁，否則他的政府不會與美國進行談判。

中國是伊朗原油的最大購買國，一直試圖阻止美國要將伊朗對中國石油供應削減至零的行動，同時歐洲各同盟國和其他國家也敦促華府放寬對伊朗制裁，致力於緩解美國和伊朗之間日益緊張的局勢。

這場行動意味著美國積極擴大對伊朗施壓，也間接增加了中美兩大國之間的緊張情勢。