〈財報〉科大訊飛第三季純益年增逾1倍 股價利多不漲

供應多家語音技術的中國 IC 設計大廠科大訊飛公布第三季財報數據顯示，第三季純益年增 108%，達人民幣 1.84 億元。即使科大訊飛公布不俗的業績成長幅度，但市場並不買單，今日股價大跌逾 3%，截至下午 14:52 止，暫報人民幣 33.37 元，跌幅 3.02%。

資料來源: 東方財富網, 科大訊飛股價日線走勢

第三季財報關鍵數據：

前三季營收人民幣 65.73 億元，年增 24%。

前三季純益人民幣 3.74 億元，年增 71%。

前三季 EPS 人民幣 0.18 元，年增 80%。

第三季營收人民幣 23.45 億元，年增 13%。

第三季純益人民幣 1.84 億元，年增 108%。

第三季 EPS 人民幣 0.09 元，年增 125%。

公司展望：

科大訊飛輪值總裁胡鬱強表示，被納入美國「實體清單」對科大訊飛在一部份零組件的供應，包括晶片在內是有影響。

但科大訊飛已經做充份準備，因此短期內不會產生太大問題，長期來看，科大訊飛正尋找替代方案的提供商，或是進一步加強自身整體研發能力。

由於科大訊飛主要業務地區在中國，因此「實體清單」的影響並不是特別的大。

此外，科大訊飛已研發出 AI 核心產品，待這些產品量產，將可進一步強化公司獲利能力。對於下一季展望，他提到相信到今年年底，營運數據肯定會再提升。以全年營運來看，一定會優於前三季總合。

法人觀點：

新時代證券指出，科大訊飛業績超出市場預期，主要因為 AI 產業持續發展，公司核心技術驅動的戰略布局成果正不斷顯現。科大訊飛開放平台業務及民生支出教育、醫療等產業繼續保持高速成長。此外，純益高成長也反映費用管控已顯示出成效。

中泰證券則表示，科大訊飛在營運上做出調整，將營運戰略聚焦在未來潛力產品，且對一部分不具長期戰略意義的業務剔除，儘管一定程度上影響第三季的營收，但長遠來看對科大訊飛營運則有正面助益。