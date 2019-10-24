壓力鍋再轟炸！川普：Fed若不降息沒刺激措施就是失職

美國總統川普週四 (24 日) 推文再度對聯準會 (Fed) 施壓，喊話若 Fed (本月) 不降息，又沒出台刺激措施就是「失職」！

川普週四推文寫道：「如果聯準會不降息，甚至沒有理想地出台刺激政策，那聯準會就是失職！環顧我們的競爭對手，德國和其他國家實際都在借錢來賺錢。聯準會升息太快了，降息又太慢了！」

川普推文再對 Fed 下指導棋。(圖片：翻攝川普推特)

美國總統川普抨擊聯準會 (Fed) 幾乎成為例行公事，早前他抨擊聯準會「精神上」不適合為美國創造全球競爭優勢，讚揚德國借錢還不用給利息，實際上反倒是賺錢！怒稱聯準會搞不清楚狀況！

隨著全球經濟放緩、寬鬆流動性與地緣政治風險加劇，各國央行吹起「降息風」。

歐洲央行 (ECB) 繼上月降息後，週四一如市場預期，維持存款利率為 -0.5%，並將於 11 月 1 日啟動第二輪量化寬鬆，執行第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO)。

土耳其央行週四宣布降息 250 個基點至 14%，為年內三度降息，降息幅度超過市場預期 2.5 倍。

市場估計 Fed 於 10 月降息的機率為 93.5%。(圖片：CME)

市場目前普遍預計，Fed 將在 10 月 30 日的利率會議上再次宣布降息，據 CME 利率預測工具 FedWatch 數據顯示，市場估計 Fed 於 10 月降息的機率為 93.5%。