臉書Libra聽證會召開 比特幣狂瀉破7400關卡

週三 (23 日) 臉書執行長赴國會聽證前五分鐘內，比特幣價格狂瀉逾 500 美元至 7435.26 美元。

爾後該幣持續震盪走低，跌破 7400 關卡，一度觸及 7307.39 低點。與 6 月份高點 14000 美元相比，比特幣跌幅已超過 47%。

比特幣價格狂瀉破 7400 關卡。(圖片：coindesk)

投資管理公司 Arca 首席投資長 Jeff Dorman 表示：「過去幾個月，加密技術一直受到監管審查的困擾，今天的拋售延續了這一主題。由於缺乏正面的催化劑，加之成交量較低，加劇了今日跌勢。」

Facebook 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 赴眾議院金融服務委員會 (House financial Services Committee) 接受新的加密貨幣 Libra 聽證會質詢。

祖克柏坦言，Libra 是一個有風險的項目，但他試圖安撫持懷疑態度的美國議員，稱其可以降低電子支付成本，並向更多人開放全球金融體系。

一些分析人士表示，Facebook 的參與讓加密技術變得更廣為人知，但它也給這項新興技術帶來了新的審視。

民主黨議員週三都強調 Libra 可能被毒販、逃稅者和恐怖分子利用。

此前，由於擔心立法會助長洗錢活動和顛覆全球金融體系，全球範圍內的立法者和監管機構持續批評，Libra 近幾週陷入困境。繼 PayPal 之後，Visa、萬事達卡、eBay 等 5 個重要成員宣布退出 Libra 項目。