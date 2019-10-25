德拉吉：QE空間仍夠 購債上限為自行設定

歐洲央行 (ECB) 週四 (24 日) 宣布 11 月重起購債計畫，且每月規模達 200 億歐元。總裁德拉吉 (Mario Draghi) 於會議後記者會上表示，不需要擔心重啟量化寬鬆 (QE) 的政策空間不足，並強調購債限制為自行設定的條件，ECB 在債券購買限制上有足夠空間面對法律挑戰。

德拉吉的評論，回應了之前央行內部對於購債計畫的質疑，包含法國與德國央行總裁在內，有超過三分之一的 ECB 政策制定者反對新一輪購債計劃，認為此舉將威脅政策有效性。此外，市場也質疑購債計畫是否能維持夠長的時間，確保央行達成通膨目標。

反對重啟量化寬鬆計劃的人士表示，無限期購買債券可能會迫使歐洲央行突破購債上限，使其面臨新的法律挑戰。不過，所謂購債上限只是歐洲央行自行設定的限制，是用來阻止其超購成員國政府債，依據這項規定，歐洲央行只能持有各成員國三分之一的政府債。

德國央行總裁 Jens Weidmann 強烈反對 ECB 放寬購債計畫，並表示突破該水平對他來說是一條紅線，ECB 的舉動如同印鈔金援成員國。

德拉吉在任期內最後的記者會上表示，ECB 在購債方面的關鍵原則為資本存量，不過，無論從短期還是長期來看，預計未來總體資本存量不會出現實質性偏差。

隨著歐洲央行總裁任期即將結束，德拉吉拒絕向繼任總裁拉加德 (Christine Lagarde) 提供公開建議。但他向拉加德暗示，歐洲法院在購債裁決為央行釋出很多空間，並再次強調購債限制為自行設定的條件。

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