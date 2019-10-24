〈財報〉特斯拉Q3獲利跌破眼鏡 盤後股價飆逾 20%

電動車大廠特斯拉週三 (23 日) 美股盤後公布最新財報，第三季財報「井噴式」獲利遠勝預期，調整後每股純益為 1.86 美元，比華爾街分析師原先預期高出五倍，並宣布上海超級工廠建設提前完工，未來實現盈利持續看好。

特斯拉 (TSLA-US) 週三收跌至每股 254.68 美元，盤後公布 Q3 出人意料的震撼獲利，激勵其盤後股價一飛衝天，漲逾 20%，創自 2 月以來最高價格。

特斯拉週三盤後股價一飛衝天漲逾 20%

財報關鍵數據

調整後每股純益為 1.86 美元，遠優於預期每股純損 0.46 美元；遜於去年同期每股純益 2.90 美元。

營收為 63 億美元，遜於預期 63.3 億美元，遜於去年同期 68.2 億美元。

汽車毛利率為 22.8%，遜於預期 25.0%，遜於去年同期 25.8%。

資本支出為 3.85 億美元，遠遜於預期 5.62 億美元。

現金流約為 53 億美元；自由現金流約為 3.71 億美元。

特斯拉第三季財報 (圖片：特斯拉)

特斯拉財報焦點

特斯拉 2019 年銷售更多平價車款 Model 3，而高價 Model S 和 Model X 則減少，但特斯拉第三季財報卻報告出人意料的獲利，調整後每股純益為 1.86 美元，遠優於預期每股純損 0.46 美元。

特斯拉 Q3 調整後每股純益為 1.86 美元。(圖片：zerohedge)

特斯拉的能源業務在第三季也有所增長，特斯拉太陽能安裝量比 2019 年第二季度增長 48%。

特斯拉表示，透過新版汽車軟體智慧召喚 (Smart Summon) 功能等相關的累計遞延收入、外匯和其他非經常性項目，才能夠在連二季虧損後，獲得如此豐厚的利潤。

該公司最新財報中寫道，儘管隨著全球產品組合的穩定，Model 3 的平均售價 (ASP) 有所下降，但其毛利率卻有所提高。

由於將運營費用節流降至 Model 3 生產以來最低，GAAP 盈利恢復，同時產生正向自由現金流，主要是從業務中節省大量成本而達成。

特斯拉季度自由現金流表現。(圖片：zerohedge)

特斯拉首席財務長 Zach Kirkhorn 週三於報電話會議上表示，該公司特別確認了與智慧召喚更新相關的 3000 萬美元營收。

特斯拉未來展望

特斯拉預測交付量應按季度和逐年增加，並因季節性因素而有所波動，該公司有信心整年電動汽車出貨量將達到至少 36 萬輛水準。

最新電動車款 Model Y 有望在明年夏天推出，原訂明年秋季推出。電動聯結卡車 Tesla Semi 將在明年限量生產。歐洲超級工廠位址也即將公布，計劃在 2021 年開始生產電動汽車。

此外，特斯拉提到：「上海的超級工廠僅需 10 個月就可完工並準備投入生產，美國 Model 3 生產系統相較起來，(上海的) 造車成本便宜約 65%。」

特斯拉預測：「未來會有積極季度自由現金流，儘管可能有暫時例外情況，特別是新產品發布上市期間。該公司繼續認為，業務發展已可到自籌資金的地步。」