大摩：Apple TV+將瘋狂成長 年收上看90億美元 明年蘋果仍是首選

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 週二報告預期，受到 Apple TV + 串流服務的支撐，蘋果 (AAPL-US) 服務業務明年成長將達 20%。

蘋果週三收高 1.34% 至 243.18 美元。

蘋果預計 11 月以月費 4.99 美元推出串流服務 Apple TV+，可收看蘋果贊助的多種原創電視節目和電影，若購買任何新款設備如 iPhone 或 iPad 等，蘋果將免費提供 Apple TV + 一年的訂閱服務。

摩根士丹利認同 Apple TV + 預期實力，且相信 iPhone 銷售將「隨著換機週期到頂峰而返回成長。」他調升蘋果目標價 17%，自 247 美元調升至 289 美元，根據 FactSet，在 33 位追蹤蘋果的分析師中，這是目前最高的目標價。

就算免費訂閱到期後，只有一小部分人續訂，Huberty 仍看好 Apple TV + 的成長，「因為 4.99 美元的月費具有吸引力，且蘋果靠著既有的安裝基礎和免費一年的策略，能打造龐大的初始訂閱人數，我們估計 Apple TV + 到 2025 財年之前，能成為一個營收 90 億美元的業務，付費訂閱人數達 1.36 億人，係以 2025 財年之前，每 10 位蘋果用戶僅有 1 位願意付費訂閱該服務為估計基礎。」

Apple TV+ 進入一個競爭市場：迪士尼 (DIS-US) 也趕在數日後推出 Disney + 串流影視服務；NBCUniversal 正在籌備自家串流服務 Peacock；AT&T(T-US) 旗下的華內媒體將以 HBO 品牌推出串流服務。此外，目前這市場上的領導 Netflix (NFLX-US) 坐擁全球訂閱人數 1.58 億人。

有一個問題是，蘋果如何認列 Apple TV + 這免費的一年。巴克萊和高盛分析師先前曾概述過他們對蘋果將如何在帳面上處理這塊成本的想法，但蘋果 9 月時表示，「我們不認為推出 Apple TV+(包括該服務的會計處理方法) 會對我們的財務業績產生重大影響。」

摩根士丹利 Huberty 的分析正符合蘋果的聲明。

「如果 Apple TV + 要對我們的近期估計產生更實質的衝擊，我們必須假設 2 點：1) Apple TV+ 推出時的製作成本顯著提高。2) 更多用戶以購買設備的方式兌換 Apple TV+ 免費 12 個月的訂閱服務。」

「隨著越來越多的催化劑出現，包括服務成長加速和多種擴張，接著 5G iPhone 將問世、誘人的 8% 總股息和執行庫藏股的收益率，我們持續認為蘋果是邁向 2020 年的首選。」