Fed經濟學家：負利率有助於緩解經濟衰退

舊金山聯邦儲備銀行經濟學家 Jens Christensen 發表最新研究報告，發現負利率有助於美國加速經濟成長，Christensen 在金融危機襲來之時，聯準會的負利率，會讓經濟增長和通貨膨脹的速度更快。

根據 Fed 研究報告顯示，在緩解金融狀況上，負利率已成為實施利率的國家的有效寬鬆貨幣政策工具。

Christensen 研究了五家央行的結果，顯示出這些央行從 2012 年開始實行負利率以來，當時丹麥央行首次降息。面對經濟衰退的各種情況下，負利率使得政府利率下降，有助於寬鬆經濟體。

他在報告中寫道：「如果聯準會也實施負利率，美國經濟增長步伐可能會加快。」自金融海嘯以來，Fed 一度將聯邦基金指標利率降至零至 0.25% 區間，但從未降至零利率以下。

有證據顯示出美國在金融危機後的復甦，受到基準利率的限制，意味著若 2009 年至 2011 年美國實行負利率政策，最終能將通膨率推升至 Fed 目標值。

不過聯準會的官員們也認為，最有效的利率政策，並非負利率，而是接近零但不低於零的基準利率，這種利率將能促進通膨增漲，Fed 預期通膨利率為 2%。

然 Christensen 仍認為，最有效的利率，顯然明顯低於零的位置，此消息一出，更加強化了聯準會月底再度降息的可能。