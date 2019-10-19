特斯拉將推Model Y 預計2020年末生產

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 將在 10 月 23 日釋出第四季度財報，而華爾街引頸期盼特斯拉即將推出的新電動車款 Model Y 將有何表現。

加拿大皇家銀行分析師 Joseph Spak 注意到最近在 Model Y 討論情形所增加。 Spak 在週五 (18 日) 的研究報告中寫道：「根據特斯拉網站官方聲明，Model Y 有望在 2020 年末開始生產，但一些投資人表示他們希望 Model Y 的生產能盡早些開始。」

美國獨立投行 Baird 分析師 Ben Kallo 在給投資人的研究報告中指出，華爾街預期 Model Y 的銷量成長速度會比 Model 3 要來的慢。

據了解，Model Y 是一款較小的跨界電動休旅車，比特斯拉的 Model X 車身要小，可以與德國豪華汽車製造商寶馬 (BMW) 的 X3 相媲美，德國寶馬是特斯拉的主要競爭對手之一，在 2019 年上半年，寶馬就售出了近 18 萬輛 X3 和 X4，年增長率 80%。

分析師 Kallo 表示，如果特斯拉願意調整重 Model Y 在 2020 年秋季的生產時間軸，我們認為這將會是股價的催化劑，Kallo 對特斯拉的股票評級為「買進」，目標價格定在每股 355 美元。