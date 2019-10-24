美股盤後 –  「金絲雀」暗黑財報有亮點 Fed降息機率飆94.6% 標普逼近歷史高點

週三 (23 日) 投資者目光不再僅局限於混和的財報表現上，華爾街對美中貿易前景與聯準會降息預期，續抱樂觀情緒，推動三大指數小幅收高，推助標普 500 指數逼近 7 月份創紀錄高點 (3025.86)，10 月迄今上漲近 0.9%。

週三 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 8.53 點，或 0.28%，收 3004.52 點。

那斯達克指數上漲 15.50 點，或 0.19%，收 8119.79 點。

美股道瓊指數上漲 45.85 點，或 0.17%，收 26833.95 點。

費城半導體指數下跌 31.02 點，或 1.93%，收 1576.58 點。

標普 11 大板塊僅工業與非必需消費品 2 大板塊收低，能源股漲幅最大 (0.75%)、材料 (0.66%) 與通訊服務 (0.64%) 板塊次之。(圖片：Finviz)

儘管「全球景氣金絲雀」卡特彼勒 (CAT-US) 與全球兩大客機製造商之一的波音 (BA-US) 財報不佳，兩家公司股價仍分別走高 1.20% 與 1.04%。

科技股漲跌互見，然而，德州儀器財報警鐘響起，該公司下調第四季財測，半導體一片哀戚。

亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.20%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.72%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.32%；臉書 (FB-US) 上漲 2.09%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.64%。

德儀週三領軍暴跌 7.48%；安森美 (ON-US) 下跌 3.58%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.57%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.27%；AMD (AMD-US) 下跌 0.48%；Intel (INTC-US) 下跌 0.56%。

台股 ADR 表現漲跌互見，中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.35%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.80%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.90%。

銀行股集體走揚，摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 0.20%；花旗 (C-US) 上漲 0.51%、美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.71%。

華爾街分析

週三華爾街為全球經濟增長反彈做出的信心預期，三大指數小幅收高。FactSet 數據顯示，預計標普 500 指數成分股企業第三季利潤將平均下降 4.7%。而截至週三上午，標普 500 強公司中，81% 已公布財報企業的表現勝預期。

INTL FCStone 美國機構股主管兼全球市場策略師 Yousef Abbasi 提到，單純看待第三季財報，很難說它們比預期的要好。

卡特彼勒上漲的原因之一是出現令人鼓舞的穩定銷售增長跡象，意味全球經濟有望觸底反彈。

Bespoke Investment Group 分析師的一份報告中寫道：「我們注意到，9 月份機械銷售額增長了兩個百分點，是自 2018 年 4 月以來最大增長，儘管亞洲的銷售額仍在下降，但速度有所放緩，可能表明全球工業已觸底。」

市場反彈的另一個原因是聯準會。

華爾街預期 10 月降息機率為 94.6%。(圖片：CME)

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期 10 月降息機率為 94.6%。

Yousef Abbasi 表示：「目前沒有人在財報方面緊追市場，現在的看法是，各國央行為減輕壓力全面放棄升息」「聯準會行動和殖利率曲線變陡正提振信心。」