特斯拉上海工廠進度神速 中國國產電動車如臨大敵

中國工信部昨 (17) 公告顯示，在擬發布「新增車輛生產企業清單」中，上海特斯拉名列其中，並備註為新建純電動乘用車生產企業。由於在中國新車上市前都要申請公告。此舉意味著特斯拉上海超級工廠已取得最後的生產執照，接下來將能馬力全開，進行量產。

同時，昨日特斯拉上海超級工廠再創新的里程碑，為該工廠生產供應電力的 220 千伏電力配套項目第一條線路正式供電，顯示整個特斯拉超級工廠進入投產前的衝刺階段。

目前的電力配套可提供初期特斯拉上海超級投產初期所需的 4 萬千伏安用電容量，未來預估將滿足總計 32 萬千伏安的設計用電需求。

(圖片: AFP) 特斯拉上海超級工廠

據了解，這次特斯拉電力配套項目從正式申請到完成送電只花 168 個工作日，創下上海同等規模供電配套項目的最快供電速度，較同等規模客戶的平均供電所花時間減少 50%，比以往同類項目的最快供電時間縮短約 30%。

此外，特斯拉上海超級工廠的員工招聘工作也正緊鑼密鼓地進行中。特斯拉中國官方人力招聘平台顯示，特斯拉上海超級工廠一線操作類職位近期再度開放申請，包括沖壓車間、焊裝車間、總裝車間、動力車間等。同時，交車團隊、充電團隊也正在招募員工中。

全球戰略管理諮詢公司 Roland Berger 表示，特斯拉上海超級工廠展現出「中國速度」。

從政策的支援、土地取得、工廠建設，及供應商的配套等，都顯示出特斯拉、地方政府、金融機構、產業鏈合作等對特斯拉電動車國產化的積極態度。

而特斯拉建廠的效率極高，由此可以看出在特斯拉電動車量產後對中國新能源車其它各廠將產生巨大衝擊。

