〈工研院產業研討會〉新應用+轉單效應 台IC設計廠今年產值逆勢成長4.6%

工研院今 (23) 日舉辦半導體研討會，分析師范哲豪指出，今年 CPU 銷售額出現 10 年來首次衰退，但台 IC 設計廠受惠 AIoT、TWS、智慧音箱新等應用發酵，加上轉單效應，表現優於全球市場，估今年台 IC 設計廠營收規模可達 6711 億元，年增 4.6%，展望未來，感測器將隨著 AIoT 興起而成長，預計全球感測器產值將在 5 年內達 133.13 億美元，成長逾 4 倍。

展望未來，范哲豪表示，IoT 正大幅改變人類生活與工作，以受訪者意願來看，有 85% 受訪者已採用與 IoT 相關的專案，更有 94% 的受訪者在未來 2 年內將使用物聯網，預計 IoT 將刺激 5G、AI、邊緣運算等持續擴張至生活面。

以 2023 年的前 20 大物聯網半導體應用的市場規模來看，智慧監控相機名列第 3 名，規模達 27.05 億美元，年複合成長率 61.5%，而普通的監控相機規模則衰退至 11.13 億美元，年複合成長率 - 4.7%，顯現智慧應用的興起，影響終端銷售板塊消長，並帶動感測器需求在 5 年內成長逾 4 倍。

范哲豪表示，1 台 TESLA 含有 12 台智慧監控相機，車體主要藉由智慧監控相機捕捉視覺內容，而感測器則負責偵測障礙物，隨著自駕車逐漸普及，感測器應用將成未來主流的解決方案。

此外，台灣 IC 設計業者也積極以結盟方式打團體戰，包括鈺創 (5351-TW)、威盛 (2388-TW) 皆與新創 AI 公司 Lucid 合作，共同開發 3D 感測方案，搶攻視覺感測大餅，神盾 (6462-TW) 也與新創公司 AI Storm 共同開發 AI 技術，預計將導入人臉辨識演算法的技術，也可望同步應用在光學指紋辨識方案。

范哲豪認為，AIoT 晶片的核心競爭力在於垂直領域的整合，且台灣半導體業者擅長 IC 硬體設計，加上已有多起與國外 AI 公司合作的實例，可望產生 1+1>2 的效果，為台灣 IC 設計帶來產業升級。