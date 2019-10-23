〈工研院產業研討會〉分析師示警：華為市占若被三星拿下 恐衝擊台系鏈

工研院今 (23) 日舉辦半導體產業研討會，分析師劉美君指出，華為自今年 5 月起受美國禁售令影響，新機 Mate 30 沒有搭載 GMS(Google 行動服務) 的授權，消費者購買意願降低，進而影響銷售表現。劉美君提醒，由於三星習慣自產自銷，若華為下滑的市占被三星拿下，台灣供應鏈發展恐因此受限。

據研調機構調查，華為受美中貿易戰影響，銷售量已明顯下滑，以歐洲市場衝擊最深，華為第 1 季市占 24.9%，第 2 季下滑 5.6 個百分點至 19.3%，力守市占第 2 名，但第 3 季因電信商和手機管道皆已預防性下架華為產品，出貨量將更明顯衰退，因此隨著華為拱手讓出市占大餅，市場皆關注三星、OPPO、VIVO、蘋果的新機策略。

劉美君表示，以第 2 季三星歐洲市占達 4 成來看，下半年隨著三星新機齊發，加上華為讓出市占率，三星恐取得更多市占，持續穩居龍頭，而三星向來習慣自產自銷，華為的市占率衰退，將影響台廠供應鏈，出貨動能恐受限，包括台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW)、矽格 (6257-TW) 等營運表現。

不過，劉美君也看好，若華為市占率由蘋果、VIVO、OPPO 分食的話，台廠營運可望穩健成長，法人也同步看好，華為市占率若由 VIVO、OPPO、小米等廠商分食，聯發科 (2454-TW) 因先前即為 3 家廠商的晶片供應商，可望受惠，且中國廠商去美化，加上 OPPO、VIVO 高階機種獲得更大的發展空間，晶片採購量可望明顯成長。