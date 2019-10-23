11270穩不穩? 續航力道看匯率 周選結算別來亂

台股昨日最後一盤，多方輕鬆以臨門一腳，闖過 11270 點，讓加權指數以 11271.25 點作收，成交值 1226 億元，僅溫和放大。11270 點穩不穩? 台股還有續航力道? 今天除了股市之外，新台幣匯率的表現將是關鍵。如台幣續升，熱錢派對人氣不散，續航力道無虞，指標股仍是台積電、鴻海與大立光 3 檔帶頭大哥。不過今日有周選擇權結算，仍需提防莊家上沖下洗。關鍵點位為 11212、11246、11270 點。

11270 點能否站穩，將是多空角力關鍵。多方如續往 11300 點關卡挑戰，必須收上 11328 點，才算正式收復 11300 點關卡。不過如盤勢出現震盪，則要留意 11246 點中途站，11212 點則是 11200 點前哨站，失守則留意進入 11200 點攻防，短線多方攻擊火力強弱，則觀察 11188 點。只要 11188 點未失守，多方攻勢都未結束。

熱錢的外溢效應，持續在盤面發酵，除了台積電之外，外資果然轉向股價位階較低、持股比重較低的鴻海。電子三王只要輪動良好，指數再衝高非難事。多頭攻勢只要行進中，不要自亂陣腳，控盤權別被空方搶走，指數登高只是節奏的問題。其中新台幣匯率將是指標，央行是否防守 30.5 元關卡? 攸關熱錢是否持續湧入。熱錢動能不輟，熱錢派對就可繼續。

在台股登高之後，投資人的選股操作，要記得二件事，一是勿亂摸頭，在多方仍緊抓控盤權之際，別亂去做空，尤其是高券資比、融券餘額張數較高的強勢股，仍可能隨時再發動軋空走勢。另一件事則是留意股價位階在高檔之後，媒體才大篇幅報導的利多。此時得「聽其言、觀其行」，留意股價走勢表現，是否如利多一樣強勁? 只要見利多，股價爆量不漲，或爆量收黑，就得提防有大咖落跑。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)