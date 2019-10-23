台股盤前—美股下跌干擾 指數高檔震盪 個股輪動將加快

美股周二受財報失利加上科技股領跌，四大指數尾盤皆收低，台股昨 (22) 日在電子權值股領軍下，加權指數創下 29 年新高，今 (23) 日恐受美股修正影響，加上高檔獲利了結壓力重，將進入震盪格局，不過外資期現貨同步作多，資金行情可望延續，短線相對有撐。

台股昨日在電子權值股領軍下，指數站上 11271.25 點，創下近 29 年新高，市值也來到 34 兆元，創下歷史新高，就籌碼面來看，外資本波連 7 買，累計買超金額達 632.77 億元，是推升台股上揚的主力，昨日期現貨也同步作多，法人預計，全球央行持續降息，資金行情可望延續，惟指數來到歷史高點，仍須提防震盪拉回。

美國商務部日前公告，將對中國 3000 億美元的產品，啟動加徵關稅的排除程序，顯現美中貿易戰初步協議進展順利，市場也關注後續 11 月 16、17 日在智利舉行的 APEC 會議，將持續牽動後市。

力成昨日公布第 3 季財報，毛利率重返 2 字頭，歸屬母公司稅後純益達 16 億元，季增 45%，每股稅後純益 2.06 元，同為 1 年來高點，展望後市，力成看好，資料中心、PC 的需求明朗，加上智慧型手機需求優預期，動能將延續至明年上半年，估明年第 1 季可望挑戰同期新高。

整體而言，台股挾選舉題材加上資金行情，推升指數至歷史高點，加上美中貿易戰協議進展順利，指數可望維持高檔震盪，惟美中貿易戰尚未完全明朗，及英國脫歐牽動國際情勢，仍需留意後續操作。