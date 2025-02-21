台股創金蛇年新高 製鞋概念股起飛 鈺齊 志強 來億 大漲

謝明哲分析師(摩爾投顧) 2025-02-21 17:12

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【台積電推動指數創新高】

本周五台股開小紅之後, 指數緩步墊高, 終場上漲 242 點以 23730 點作收, 創下金蛇年以來的新高。台股持續驚驚漲格局, 而其中主要推升指數的個股還是來自於台積電，在近兩週晶片關稅、是否協助英特爾等不確定因素下，股價還是維持高檔強勢整理，而且本波台積電並沒有加入推升指數的行列，若下週也加入多頭行列，行情將往今年高點挑戰的機會。

【低位階的運動概念股起跑】

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不過這時候想介入又怕追高，到是可留意近期才發動的製鞋概念股，全球運動鞋市場約有 8-9 百億美元的規模，根據研調機構 Mordor Intelligence 預估，鞋類市場規模從 2024 至 2028 年將以年複合成長率 (CAGR) 5.25% 穩定成長，而近期包括美國課徵中國關稅、使許多鞋廠轉往東南亞設廠之外，品牌的洗牌也給製鞋業者帶來新的商機，Nike、Adidas 成長動能受限，近期小品牌如 HOKA、On 竄出、亞瑟士也回歸，也提供製鞋廠新的成長動能，戶外活動持續升溫，也有利於運動鞋市場重返成長。國際足總俱樂部世界盃將在今年六月開踢，世界盃足球賽(世足賽) 則將在明年舉辦，世足賽是全球最多人收看的體育賽事。運動賽事舉辦有利於訂單持續增長，有連續兩年成長的潛力。

【相關受惠股】

鈺齊 - KY(9802-TW）主要生產多功能鞋、代工家數已達 50 家，也是是國內少數擁有 GORE-TEX 技術的製鞋廠，今年獲利挑戰一個股本，今拉出第一根漲停，

也創下波段新高走勢。

志強 - KY(6768-KY) 為 Adidas、Nike 等代工足球鞋，市佔率約有兩成，另也代工 Brooks 跑鞋等，足球為全世界最多人從事的運動，全球足球鞋年銷量約 9,000 多萬雙，也有利今年志強 - KY 營運表現。

來億 - KY 生產高級休閒鞋、運動鞋和特殊功能鞋，前三大客戶包括 Adidas、Hoka、Converse 幾乎佔 99.2%，受惠於主要客戶 HOKA、ADIDAS 訂單強勁，Q1 營收有望衝歷史次高，Q2 動能續旺。

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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧