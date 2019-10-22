韓媒：三星年底將增加一成iPhone用OLED面板出貨量

據南韓《中央日報》週二 (22 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) iPhone 11 系列產品的 OLED 面板供應商南韓三星顯示器 (Samsung Display) 表示，將增加 10% 的 iPhone 用 OLED 面板供應量。

三星顯示器在全球行動裝置所使用的 OLED 面板市場中，擁有約高達 90% 的市占率，而蘋果最新 iPhone 11 系列當中，iPhone 11 Pro 使用的 5.8 吋螢幕，還有 iPhone 11 Pro Max 的 6.5 吋螢幕，就是使用三星顯示器生產的 OLED 面板。

韓媒：三星將增加一成 iPhone 用 OLED 面板出貨量。(圖片：AFP)

業界人士透露，三星顯示器最初預計在 2019 年 7 至 11 月底，將出貨約 3360 萬片的 OLED 面板給蘋果，但目前將增加約 360 萬片，出貨量上看 3700 萬片。

業界分析，這是因為新款 iPhone 11 系列在大中華ㄉ已及歐洲市場的銷量優於預期，與過去銷售情形慘淡的 iPhone XS 出現截然不同的結果。

三星顯示器在 OLED 面板進行增產的時程，與蘋果在台灣、日本供應鏈的零組件增產期間相同，都是出現在今年的 9 月下旬過後。

此前根據《日本經濟新聞》說法，蘋果在 9 月正式推出 iPhone 11 系列後，就要求台灣鴻海 (2317-TW) 與日本的零組件供應商，要將今年底前的 iPhone 11 系列整體產量，由原本的 7000 萬台目標，再額外增加約 10% 向上拉高 700 至 800 萬台。