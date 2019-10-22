三星、LG為電視面板問題 雙雙告上南韓公平交易委員會

南韓的面板雙雄三星與 LG，正在該國上演激烈的電視戰爭，繼 LG 於上月 20 日時，認為三星電子的 QLED 電視廣告涉嫌誇大，向南韓公平交易委員會提出申訴，隨後三星電子也於本月針對 LG 申訴。

三星電子向南韓公平交易委員會表示，LG 電子在沒有客觀的證據下，於廣告中刻意貶抵三星的 QLED 電視，認為 LG 已對三星的 QLED 電視與 8K 技術造成誹謗，三星電子於上週五 (18 日) 向南韓公平交易委員會提出申訴。

先前在 9 月 20 日時，LG 指出三星電子的 QLED 電視，雖然只是使用 LED 背光模組的 LCD 電視，但是廣告內容卻有可能誤導消費者以為 QLED 電視是具備自發光技術的產品。

三星與 LG 為電視面板問題雙雙告上南韓公平交易委員會。(圖片：AFP)

LG 也在 YouTube 影片當中，依序拆解了 OLED 及 QLED 電視機。並於影片中主張三星的 QLED 電視，是組合了量子點彩色濾光片 (QD CF)、LED 背光模組，以及 LCD 面板的產品，應該稱為 QD-LCD 才正確。

而三星電子也不甘示弱的在 YouTube 上頭放了「TV burn-in checker」影片，暗諷對手的 OLED 電視會發生螢幕烙印的情形，而自家的 QLED 電視是不會發生烙印問題 (Burn-in free) 的。

另外，三星電子在向南韓公平交易委員會所提出的理由中說道「LG 在沒有客觀的根據下，說 QLED 的黑色會有不正確的情形，色彩有誇大的問題」，這違反了廣告法。而且在 9 月的 LG 廣告中，出現了「FLED」、「ULED」、「QLED」、「KLED」等字樣，有眼尖的網民將這四個字首放在一起拼成「FUQK」，認為挑釁意味十足。

業界人士表示，三星電子與 LG 自 2017 年開始，各以 QLED 與 OLED 產品來強調自身優勢，特別是近來中國企業掌握了 LCD 電視的市場，也使得這兩種面板在高階市場直接對決，也是一場沒有終點的戰爭。