傳蘋果新一代藍芽耳機將命名為「AirPods Pro」於十月底發布

據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 可能將於 10 月底的發表會的發布會上推出新一代的 AirPods 耳機，並命名為「AirPods Pro」。

消息人士指出，新版 AirPods 將帶有全新外觀，支援聲控 Hey Siri，配有無線充電盒，並且有自動降噪的功能。此外，也可能採用入耳式設計，預期將更新為的橡膠頭，以將供更好的隔音效果，並提升降噪功能。先前也有報導指出，新版 AirPods 價格預計會較之前版本的 AirPods 更高，售價可能落在 249 美元至 299 美元間。

除了新設計之外，蘋果計劃將新一代無線藍芽耳機命名為「AirPods Pro」。與蘋果一直以來的命名習慣吻合，就像蘋果對 iPhone、iPad、MacBook 的命名加上「Pro」以代表高階的產品系列。傳聞將在 10 月底與更新版的 iPad Pro 和 16 吋 MacBook Pro 一同發布。

另一方面，有傳言指出蘋果也將在本月底的發布會中推出具有 Face ID 和有交叉杆支撐的剪刀式鍵盤的下一代 MacBook Pro。此外，蘋果預期在 2019 年 11 月 1 日推出 Apple TV + 影音串流服務。