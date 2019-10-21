5G手機明年出貨量暴增20倍估達1.7億支 2024年逾7億支

DIGITIMES Research 出具調查表示，今年全年手機出貨量將持續下滑，不過 5G 手機明年出貨量將爆炸性成長近 20 倍，達 1.75 億支，2024 年可望突破 7.5 億支。

分析師林俊吉分析，新興市場功能手機用戶，雖然有換購智慧型手機需求，但手機成熟市場購換新機週期拉長、出貨減少，今年全球智慧型手機出貨將連兩年下滑。

展望明年，DIGITIMES Research 指出，美國、西歐、日本、南韓及中國等飽和市場，將開始啟動 5G 換機潮，也可望擺脫出貨衰退陰霾，預估未來 5 年整體手機出貨量，2022 年及 2024 年分別突破 15 億及 16 億支。

DIGITIMES Research 表示，明年前十大智慧型手機品牌業者中，三星、蘋果、華為將穩坐前三名；排名第四至六名的小米、Oppo 及 Vivo，遭華為侵蝕中國市佔情況將趨緩，且三家業者積極在中國以外擴張市場，明年出貨可望年增 5-9%，合計前六大品牌業者出貨總和將持續超過 10 億支，年增 5.1%，市佔上升 0.6 個百分點。

5G 手機方面，DIGITIMES Research 預測，今年出貨將不及千萬支，明年出貨將爆炸性成長近 20 倍，達 1.75 億支，另外隨著全球愈來愈多地區電信商提供 5G 服務、已商轉的 5G 網路涵蓋範圍不斷擴大，5G 手機最低價格將持續下探，至 2024 年 5G 手機佔整體智慧型手機出貨量比重將接近一半。