〈台幣〉強升1.08角至33.088元 央行捍衛匯市態度轉強
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-02 17:01
新台幣近日頻頻破 33.2 元價位，創下 9 年來新低，不過，今 (2) 日午盤過後轉升，終場兌一美元收在 33.088 元，升值 1.08 角，台北外匯經紀公司成交值放大至 13.3 億美元，法人解讀，央行捍衛 33.2 元防線的態度趨強，不過，匯市走勢仍有待美國最新關稅政策公布。
新台幣今日以 33.23 元、貶值 3.4 分開出後，最低來到 33.25 元，處狹幅盤整狀態，午盤過後則轉為強勁升值，終場收在 33.088 元，是全日最高價，全日高低價差擴大至 1.62 角。
觀察主要亞幣，韓元強彈 0.4%，新台幣反彈 0.27%，人民幣和星元升 0，05% 左右，日元和泰銖趨整理，微貶 0.05% 上下，澳幣則是重挫超過 0.4%。
法人分析，中國 4 月 1 日起無預警於台海周邊聯合演訓，台海緊張情勢升高， 仍會影響外資動向，目前看來是央行穩匯市的力道增強。
值得留意的是，美國總統川普放話 4 月 2 日是「解放日」，準備對所有美國貿易夥伴徵收對等關稅，市場等待會是利空出盡，或是對市場的壓力高於預期，密切牽動全球股匯市的變化。
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