永冠‐KY Q4風電占比可望續增突破6成 帶動獲利攀揚

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 受惠風電需求動能強勁，第 3 季再生能源營收占比逐月攀升、單季占比已達 59.4%，且訂單能見度高，第 4 季出貨噸數將持平第 3 季，帶動第 4 季風電營收比重擴增，可望突破 6 成，而由於風電產品毛利率表現較佳，第 4 季獲利也將再續揚。

永冠 7 月出貨噸數維持高檔，8 月創上市以來新高，9 月又以 15803 噸的出貨噸數，再改寫 8 月寫下的單月新高，月增 2.5%，年增 52.2%。在風電需求強勁，及產能持續提升下，永冠第 3 季出貨噸數達 45237 噸，季增 11.3%，年增 38.1%，同樣再創上市以來單季新高。

永冠董事長張賢銘先前表示，整體下半年營運將優於上半年，今年再生能源營收占比可望突破 5 成，明年更有機會上看 6 成。

從永冠第 3 季表現來看，再生能源營收占比已由第 2 季的 47.9%，大幅拉升至 59.4%，逼近 6 成關卡，超越今年目標，第 4 季出貨噸數有機會持平第 3 季，再生能源營收占比可望持續擴增，甚至突破 6 成。

永冠第 2 季成功單季轉盈，除受惠再生能源業務動能強勁外，原物料價格趨穩、人民幣貶值、加強費用管控等因素，也有利雙率表現，法人認為，下半年雙率將持續提升，可望延續獲利動能，營運看俏。