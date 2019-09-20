〈蘋果新機開賣〉新機銷量超預期 夜幕綠初期恐掀缺貨潮

蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 11 系列今 (20) 日上午正式開賣，五大電信業者均表示，今年預購、銷量超乎預期，估今年全年銷量可望年增 2-3 成，其中，新色夜幕綠最受青睞，短期恐掀缺貨潮。

銷量超乎預期 夜幕綠短期恐缺貨

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂表示，今年新機有價格優勢，預期整體銷量會較往年成長，整體供貨大致無虞，不過照預購量來看，預購 iPhone 11 Pro Max 占整體 7 成，有 3 成會選擇夜幕綠，預期夜幕綠初期可能會缺貨。

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨表示，今年排隊人潮比去年熱很多，新機預購量年增 2 倍，iPhone 11 約占整體 6 成、iPhone PRO 占 4 成，而夜幕綠預購量超乎預期，占整體 6 成以上，估夜幕綠短期將會缺貨。

遠傳 (4904-TW) 行動裝置管理處副總杜偉昱指出，今年 iPhone 系列新機，價格與品質對消費者有很大的吸引力，開賣會人潮也超乎預期，加上網路預約用戶，買氣可望比往年好。

杜偉昱指出，若照預購量來看，iPhone 11 Pro 系列占 50% 以上，夜幕綠占整體 3 成以上，預期今年整體銷售量有望年增 15%。

亞太電 (3682-TW) 行銷中心副總鄧美慧表示，最新 iPhone 11 系列預購量中，iPhone 11 占 50%、PRO 占 20%、PRO MAX 占 30%，其中，新色夜幕綠最受青睞，加上新機規格中，多出一顆鏡頭、多新的顏色、電池續航力也增加，但價格卻沒有上漲，預期初期銷售量、預購量都將年增 3 成。

台灣之星資深副總朱曉幸指出，今年整體新機預購量年增 1 倍，光是今天轉換成實際購買量，約占 6 成，加上舊機大幅降價，預期今年全年 iPhone 手機銷售量，將年增 2-3 成。

其中以 iPhone PRO 夜幕綠最受歡迎，占整體 5 成左右，其次為 iPhone 11 綠色及紫色，分別各占 3 成，此外，夜幕綠到貨量僅有 2 成，但有多達 5 成的預購量，預期夜幕綠會有一段時間的缺貨潮，但長期來看，iPhone 11 的 CP 值較高，也將是銷售主要動能。

高資費提升 ARPU

遠傳表示，iPhone 用戶仍以高資費為主，估今年搭配月租 999 元以上資費，將占整體 8 成以上，可望帶動平均帳單金額 (ARPU)；亞太電也預期，申辦 888 元以上資費占整體 6 成以上。

台灣之星則表示，目前搭配 999 元以上資費占 8 成，1399 元資費也占 3 成左右，將有望帶動 ARPU。