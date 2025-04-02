她對美國放狠話 還提到歐盟實力地位

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-02 16:00

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歐盟執委會主席馮德萊恩周二（1 日）在歐洲議會發表講話，對美國關稅威脅放狠話，誓言將對美國即將生效的 25% 汽車關稅和「對等關稅」展開「強而有力的報復」，包括打擊美國大型科技公司等服務業出口，且歐盟將從「實力地位」出發，與美國談判。

「讓我明確一點：這場對抗不是歐洲挑起，我方認為這是錯誤的。」馮德萊恩開門見山，強調作為世界上最大單一市場，歐盟有能力予以應對。

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她說：「我方有談判的實力，有能力反擊…… 我方不一定要報復，但我方有一個強而有力的計畫，在必要時展開報復。」

據馮德萊恩說明，到目前為止，川普政府已宣布對進口鋼鐵、鋁、汽車和汽車零件加徵 25% 的關稅。下一個面臨關稅的行業將是半導體、製藥和木材。

她對美國好言相勸，稱全面徵收關稅只會讓事情變得更糟，關稅將由美國民眾支付，只會加劇通貨膨脹…… 這將導致就業崗位流失，產生一個「官僚主義的新海關程序怪物」。

馮德萊恩向美國表態，稱歐盟將從「實力地位」出發，與美國談判，同時準備好堅決反制美國關稅。

她喊話：「歐洲手裡有很多牌，從貿易到技術再到市場規模。這種力量建立在我方準備採取堅決反制措施的基礎上，所有手段都擺在桌面上。」

值得注意的是，馮德萊恩在講話中再次提出與美國合作，共同因應「產能過剩、失衡、不公平補貼、拒絕市場准入、知識產權盜竊」等問題。她說：「我聽到美國人說，有些人利用了這些規則。我同意。我們也深受其苦。所以讓我們一起努力吧。」