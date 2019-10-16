〈財報〉美國銀行Q3營收、EPS超預期 推動盤前上揚逾2%

美國銀行 (BAC-US) 今 (16 日) 公布第 3 季財報，受消費者諮詢業務抵銷交易業務下滑，營收與 EPS 皆超過市場預期，激勵盤前股價上揚。

美國銀行盤前上漲 2.19% 至 30.38 美元 (圖：Google)

美國銀行 Q3 財報關鍵數據：

營收達 228 億美元，年增率與去年同期近乎持平，略高於分析師預估的 227.9 億美元

淨利達 58 億美元，年增率下滑 19%

每股純益 (EPS) 達 0.56 美元，年增率下滑 15%，高於分析師預期 0.51 美元

圖：美國銀行官網

以部門來看，全球銀行業務營收年增 8%，至 52 億美元，主要受惠於較高的投資銀行費用；消費者銀行業務營收年增 3%，至 97 億美元，受惠於淨利息收入 (NII) 增長，該銀行第 2 季 NII 年增 7%。

而由於較高的利息和資產管理費用，全球財富及投資管理業務營收年增 2%，至 49 億美元；全球市場業務則下滑 2%，至 39 億美元。

公司與市場看法：

美國銀行執行長 Brian Moynihan 於財報中表示，在適度增長的經濟中，該銀行專注於推動可控的事務，包含提升服務能力、維繫客戶關係，以及優化辦公空間與員工數位能力，同時平穩控制核心費用支出。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Betsy Graseck 表示，美國銀行作為全美第二大銀行，對於利率變化所帶來的影響最為敏感，不過該銀行消費者諮詢業務收入提升，幫助緩解外界對於低利率恐抑制銀行增長的擔憂。