〈財報〉小摩Q3財報旗開得勝 盤前股價漲近 2%

銀行業財報季開鑼！摩根大通 (JPM-US) 週二 (15 日) 於美股盤前公布第三季財報，獲利與營收年增 8%，雙雙優於分析師預期，激勵其盤前股價一度上漲近 2%。

小摩盤前股價一度上漲近 2%

摩根大通 (小摩) 財報關鍵數字：

調整後每股純益：2.68 美元，年增 8 %，優於 Refinitiv 預期 2.45 美元。

營收：293.4 億美元，年增 8 %，優於 Refinitiv 預期 285 億美元。

股票營收：15.2 億美元，遜於 FactSet 預期 15.8 億美元

固定收益：35.6 億美元，優於 FactSet 預期 31.9 億美元

美國聯準會今年二度降息，引發外界疑慮這將壓縮金融業利潤，然而，受益於股票承銷業務與債券交易強勁，小摩第三季財報表現亮眼。

該公司第三季調整後每股純益為 2.68 美元，營收達 293.4 億美元，年增 8%，主要在住房貸款、汽車和信用卡業務均有增長。

受益於再融資、抵押貸款費用營收飆升，摩根大通消費銀行業務利潤增長 5% 至 42.7 億美元。企業與投資銀行業務利潤增長 7% 至 28.1 億美元。

小摩債券交易部門實力不如小覷，固定收益部門營收達 35.6 億美元，年增 25%，遠高於市場預估的 31.9 億美元，但股票營收卻略遜於預期，反映衍生品營收下滑。

小摩提到存款餘額和消費者貸款營收增加，使其能夠擴大業務利潤。

該執行長 Jamie Dimon 於財報中表示：「隨著消費支出暢旺和薪資增長，加上強勁資產負債表和較低的失業率，消費者持續穩健，但諸如全球貿易緊張等地緣政治風險，導致企業信心和資本支出走弱。」

分析師 Betsy Graseck 團隊此前預估，摩根大通未來平均營收年增為 2%-4%。透過運營槓桿和庫藏股計畫，預計每股純益將以每年 3%-9% 速度增長。