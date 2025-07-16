〈財報〉美國銀行Q2每股盈餘勝預期 營收未達標 盤前股價小漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-16 19:24

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美國銀行 (BAC-US) 周三 (16 日) 公布其第二季財報，第二季每股盈餘 (EPS) 為 0.89 美元，高於分析師普遍預期的 0.86 美元，但營收不及預期。

〈財報〉美國銀行Q2每股盈餘勝預期 營收未達標(圖:shutterstock)

在財報公布後，美國銀行股價表現波動，儘管在盤前交易初期曾小跌，隨後轉為上漲 1.4%。

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主要財報亮點及展望

• 調整後 EPS：美國銀行公布的第二季 EPS 為 0.89 美元，高於分析師普遍預期的 0.86 美元。

• 營收：266.1 億美元，預期為 267.2 億美元。

• 淨利息收入 (NII)：作為關鍵的獲利驅動因素，淨利息收入成長 7% 至 147 億美元，超越分析師預期的 146 億美元，顯示銀行在聯準會限制性政策下對利差的管理能力。

• 銷售和交易收入：受益於市場波動，銀行銷售和交易收入躍升 15%，達到 54 億美元，這已是連續第 13 個季度實現年增長。

• 淨利潤：銀行淨利潤為 71 億美元，高於去年同期的 69 億美元。

展望未來，美國銀行對淨利息收入做出了樂觀的預測，預計到 2025 年第四季淨利息收入將成長至 155 億美元至 157 億美元之間。這項預測與上一季的指引一致，顯示儘管預期利率會下調，但對 NII 將繼續擴張充滿信心。

消費者與信貸健康

市場高度關注美國銀行的財報，視其為了解美國經濟韌性和銀行業穩定性的指標，特別是信貸質量將受到嚴密審視。