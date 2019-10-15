〈財報〉花旗Q3營收、EPS優於預期 將續返回資本予股東

花旗集團 (C-US) 在週二 (15 日) 公佈了第三季財報，業績表現超出了分析師的預期，且花旗表示，將在截至明年的三年內，繼續向股東返還超過 600 億美元的資本。

花旗股價週二 (15 日) 早盤小幅上漲 0.2% 報每股 70.24 美元。

花旗 Q3 財報關鍵數據：

淨利：49 億美元，高於預期的 43.4 億美元

EPS：1.97 美元，高於分析師預期的 1.95 美元

營收：186 億美元，高於分析師預期的 185.45 億美元

固定收益，貨幣和大宗商品交易營收：32.11 億美元，高於分析師預期的 30.9 億美元

淨利息收益率：2.56％，而預測值為 2.66％。

淨利息收益：116.4 億美元，相比預期的 121.5 億美元

股票交易營收：7.6 億美元，略低於預期的 7.76 億美元

股本回報率：12.2％

花旗執行長 Michael Corbat 表示：「儘管整個季度處於不可預測的經濟環境中，我們仍將繼續執行我們的戰略，即以客戶為導向的持續成長來提高股東回報率，同時我們的全球消費者銀行業務在本季表現良好，基本營收穩健成長，稅前收益成長 17%。」

此外，Corbat 也表示：「在美國，聯名卡的營收增加了 11%，數位和傳統渠道的存款趨勢持續。我們的機構客戶部門也表現出色，取得了可觀的成績，與我們在 2017 年所做的承諾一致。」

Corbett 進一步說道：「我們有望在截至明年的三年內，繼續向股東返還超過 600 億美元的資本，我們通過回購，僅去年一年間，普通股在外流通股數就減少了 2.59 億股，結合淨利的 6% 成長，幫助我們使股價有形資產比 (PTBV) 在相同時間內成長了 12%。」