〈財報〉花旗Q3營收、EPS優於預期 將續返回資本予股東

花旗集團 (C-US) 在週二 (15 日) 公佈了第三季財報，業績表現超出了分析師的預期，且花旗表示，將在截至明年的三年內，繼續向股東返還超過 600 億美元的資本。
花旗股價週二 (15 日) 早盤小幅上漲 0.2% 報每股 70.24 美元。
花旗 Q3 財報關鍵數據：
- 淨利：49 億美元，高於預期的 43.4 億美元
- EPS：1.97 美元，高於分析師預期的 1.95 美元
- 營收：186 億美元，高於分析師預期的 185.45 億美元
- 固定收益，貨幣和大宗商品交易營收：32.11 億美元，高於分析師預期的 30.9 億美元
- 淨利息收益率：2.56％，而預測值為 2.66％。
- 淨利息收益：116.4 億美元，相比預期的 121.5 億美元
- 股票交易營收：7.6 億美元，略低於預期的 7.76 億美元
- 股本回報率：12.2％
花旗執行長 Michael Corbat 表示：「儘管整個季度處於不可預測的經濟環境中，我們仍將繼續執行我們的戰略，即以客戶為導向的持續成長來提高股東回報率，同時我們的全球消費者銀行業務在本季表現良好，基本營收穩健成長，稅前收益成長 17%。」
此外，Corbat 也表示：「在美國，聯名卡的營收增加了 11%，數位和傳統渠道的存款趨勢持續。我們的機構客戶部門也表現出色，取得了可觀的成績，與我們在 2017 年所做的承諾一致。」
Corbett 進一步說道：「我們有望在截至明年的三年內，繼續向股東返還超過 600 億美元的資本，我們通過回購，僅去年一年間，普通股在外流通股數就減少了 2.59 億股，結合淨利的 6% 成長，幫助我們使股價有形資產比 (PTBV) 在相同時間內成長了 12%。」