WSA上調今年用鋼需求至年增3.9% 估明年成長1.7% 惟有下修風險

世界鋼鐵協會 (WSA)14 日發布發布最新的全球鋼鐵短期展望 (SRO)，上調今年全球鋼鐵需求，年增幅由 4 月預估的 1.3% 上調至 3.9%，明年由原先預估的年增 1% 上調至 1.7%，不過，WSA 也強調，若當前的外在環境不確定性持續影響，全球鋼鐵需求預測恐將面臨下調風險。

根據 WSA 報告指出，中國鋼鐵需求強勁，是推升今年全球的鋼鐵需求成長的主因，預估今年中國鋼鐵需求將年增 7.8%，突破 9 億噸，世界其他地區的鋼鐵需求則預計成長 0.2%，達到 8.75 億噸；全球鋼鐵需求將成長 3.9% 至 17.75 萬噸。

WSA 認為，明年全球經濟前景仍高度不明朗，全球鋼鐵增幅將收斂至 1.7%，其中中國鋼鐵需求預計成長 1%、世界其他地區則預計成長 2.5%，動能來自新興及發展中經濟體，但若當前的不確定性繼續持續，預測結果將面臨下調風險。

WSA 指出，中國今年受惠房地產投資帶動鋼鐵需求，但預計明年將放緩，至於中國以外的發展中經濟體的鋼鐵需求，則是喜憂參半，主要是由於土耳其、中東北非及少數國家經濟增長萎縮。

不過，WSA 預計，明年基礎建設投資，將帶動中國外的發展國家鋼鐵需求反彈，重返正成長，增幅高達 4.1%，其中，亞洲地區需求可望最強勁。