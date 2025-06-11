中國車廠承諾60天付款 回應供應鏈抗議與北京擔憂

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-11 22:20

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綜合外媒周三 (11 日) 報導，中國主要汽車製造商承諾在 60 天內向供應商付款，這是為了回應鋼鐵業者對冗長付款期的抗議，以及北京監管當局對激烈價格戰所帶來負面影響的擔憂。

比亞迪等中國主要車廠承諾在60天內向供應商付款。(圖:Shutterstock)

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奇瑞在聲明中表示，將努力加快供應鏈資金周轉速度。但與其他車廠一樣，並未說明這將帶來多大改善。

這些承諾是在中國工信部上周召集車廠開會後做出。會中工信部警告 16 家大型中國車廠代表，不要激烈削價競爭和累積對供應商的未付帳款，顯示中國政府對汽車業價格戰的擔憂日益加深。

中國官媒《人民日報》周一發表文章《汽車行業的價格戰沒有出路，也沒有未來》，警告無序的價格戰會擠壓整個產業鏈的利潤，影響整個生態系統，並可能導致工人收入下降。文章強調，長期來看這種競爭是不可持續的。

中國國務院也在今年 3 月發布新規，要求大型企業在 60 天內結清與供應商的大部分款項，該規定已於 6 月 1 日生效。然而，供應商擔心存在規避規定的漏洞。

據《金融時報》報導，中國汽車供應商長期被迫忍受長達 200 天的付款期，並接受客戶的商業本票作為付款方式。一名要求匿名的中國汽車供應商表示：「如果你不接受，客戶就會去找其他供應商。」幾乎所有中國大型車廠，包括比亞迪和吉利，都是如此。

上游產業也感受到汽車價格戰的壓力。中國鋼鐵工業協會周二發表罕見的嚴厲批評聲明，指責中國汽車集團的做法。

該協會表示：「自去年以來，一些汽車製造商要求降價超過 10%，遠超出鋼鐵廠合理承受範圍。付款延遲數個月，且僅透過商業本票支付。」協會呼籲業界堅持「不付款，不交貨」原則。

瑞銀汽車分析師龔保羅指出，這種現象已成為「產業常態」，部分原因是供應鏈長期存在產能過剩問題。他補充說，中國車廠通常選擇較長的付款期限，或以更快付款換取更好的零件價格。

上個月，比亞迪宣布對其電動車陣容中超過 20 款車型進行新一輪降價，其純電動海鷗掀背車 5.58 萬人民幣 (7,770 美元) 的售價震驚業界。長安汽車和零跑汽車等競爭對手隨後跟進降價。