川普：不希望美國未來建立在上海劣質鋼材上

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-31 13:12

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美國總統川普週五 (30 日) 宣布將進口鋼鐵關稅從 25% 提高到 50%，同時川普公開抨擊中國的鋼鐵是劣質的，美中談判陷入僵局之際，這可能進一步升高美中貿易戰的風險。

川普週五賓州西米夫林 (West Mifflin) 在美國鋼鐵一家工廠發表演說時表示，日本製鐵將向美國鋼鐵公司位於匹茲堡郊外的蒙谷工廠投資 22 億美元，並向印第安納州、阿拉巴馬州、阿肯色州和明尼蘇達州投資 70 億美元用於設備現代化或生產擴張。根據協議，該公司的高爐將在未來 10 年內繼續運營，每位工人將獲得 5,000 美元的獎金。

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同時，川普宣布，他將把進口鋼鐵和鋁的關稅提高一倍至 50%，自 6 月 4 日起生效，以提振美國國內產業並保護美國就業。

川普表示：「我們將從 25% 提高至 50%，針對進口到美國的鋼鐵，這將進一步保障美國的鋼鐵產業，沒有人能規避這項措施。」

他告訴鋼鐵工人：「這裡的人理解關稅這個詞，你們比華爾街的人更了解它。」「我們不希望美國的未來建立在上海 (指中國) 的劣質鋼材上。我們希望它能夠依靠匹茲堡的力量和驕傲來建設。」

他還表示，美國鋼鐵公司不會宣布裁員或外包，其高爐至少在未來 10 年內仍將保持「滿載運作」。

川普說：「華盛頓數十年的背叛、無能、愚蠢和腐敗讓這個地區損失超過 10 萬個鋼鐵工作崗位，這些工作崗位就像奶油融化一樣消失了。」

(圖：REUTERS/TPG)

川普的最新關稅政策與針對中國鋼鐵的指責，可能引發中國方面的強烈反應，進一步升高美中之間的貿易戰風險。

中國目前是全球最大的鋼鐵生產國，但由於國內房地產市場疲弱，內需明顯下降，導致鋼鐵產能過剩。為了消化這些過剩產量，中國正積極引導鋼鐵製造商將產品出口至海外市場。

根據世界鋼鐵協會的數據，截至 2023 年，美國是全球第四大鋼鐵生產國，但產量遠不及中國與印度，顯示美國在全球鋼鐵市場中所處的相對劣勢。中國則位居第三大鋁供應國。

自 2018 年起，美國已對中國鋼鐵產品加徵 25% 關稅，使得中國對美鋼鐵出口量大幅減少。2024 年，中國對美國的鋼鐵出口量約為 50.8 萬公噸，僅占美國總進口量的 1.8%。