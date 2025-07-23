日本對中國、台灣啟動反傾銷調查！瞄準中國與台灣不銹鋼冷軋鋼板

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-23 13:00

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日本經濟產業省與財務省於週二（22 日）宣布，以對來自中國與台灣的鎳基不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶展開反傾銷調查。兩部會預計一年內完成調查，屆時將考慮是否對進口產品徵收反傾銷稅。

日本對中國、台灣啟動反傾銷調查。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，此舉源於日本製鐵（Nippon Steel）與其他國內鋼鐵廠商於 5 月 12 日聯名提出的請願。業者表示，由於買家轉向更便宜的進口產品，導致國內需求減弱，他們被迫降低價格。

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根據日本鋼鐵業者提交的資料，中國進口產品在日本市場的售價比中國國內低 20% 至 50%，台灣製產品則低於台灣市場價格 3% 至 20%。

日本鋼鐵製造商聲稱，他們無法制定反映成本上漲的價格，導致營業利潤下降和其他損失。

中國鋼鐵企業產能過剩成問題

中國鋼鐵企業產能過剩、出口過剩已成為國際社會關注的問題。

日本等多個國家批評中國企業接受政府補貼生產過剩鋼鐵，然後以低價出口，導致全球市場狀況惡化。儘管多國已針對中國採取反傾銷或貿易限制措施，日本至今仍未採取實質行動。

日本製鐵社長兼日本鐵鋼聯盟會長 Tadashi Imai 多次警告稱，全球貿易保護主義抬頭可能導致日本容易受到廉價鋼鐵進口的衝擊，從而損害國內鋼鐵生產。

對於日本啟動反傾銷調查，台灣經濟部發表聲明指出，針對此類案件，將協助受影響的企業應對，「以維護其出口利益」。