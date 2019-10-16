盤前財經大事搶先讀2019年10月16日

今日操盤前瞻

台灣 8 月進出口貿易指數

美國 9 月零售銷售

新股掛牌：松果購物、匯僑設計

法說會：開發金

市場消息面總是利多、利空摻雜，美中貿易戰消息時好時壞，投資人總是面對一堆混亂的資訊。那麼到底該以何種訊息為主，有分析師建議，可以重點關注美元。閱讀全文...

Fed 最鴿派票委布拉德 再次暗示支持降息

Fed 聖路易分行總裁布拉德 (James Bullard) 週二 (15 日) 警告，聯準會 (Fed) 正面臨著過低的通膨率，加上美國經濟增長放緩的幅度可能超過預期，將使 Fed 難以達成 2% 通膨率的目標，暗示贊同 Fed 再次降息。閱讀全文...

土耳其銷美鋼品稅率回到 50% 亞洲鋼市恐遭池魚之殃

土耳其銷美鋼鐵稅率再度遭到美國由原先 25% 調回 50%，加上里拉走貶，市場人士擔憂，去年底土耳其將鋼品大量往亞洲拋售的情況，恐再次重演，為鋼市再添隱憂。閱讀全文...

台商資金回流境內基金嚐甜頭 前 9 月資金總規模暴增逾 4 成

台商資金回流助攻，帶動境內資金規模大爆發，根據投信投顧統計，截至 9 月底止境內基金總規模高達 3.7 兆元，較去年同期大幅增加逾 4 成，而受美中貿易戰局勢反覆影響，資金偏好債券型基金，其中「跨國投資固定收益一般債券型」基金規模達 3957 億元，年增幅將近一倍，吸金力道驚人。閱讀全文...

挽救史上首見通縮 南韓央行恐怕非出手再次降息不可

南韓央行週三 (16 日) 即將召開十月份利率會議，在通膨率 54 年來首見負值、出口連 10 月下滑，以及家庭債務仍高、韓元貶值的壓力下，市場預期，南韓央行此次降息看來更加勢在必行。閱讀全文...