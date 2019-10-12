美中達成初步貿協 這些股為最大贏家

美中第 13 輪高層級貿易談判在週五 (11 日) 落幕，美國總統川普宣布美中達成第一階段實質性協議，貿協進展樂觀，市場利多情緒高漲，分析師認為這些股將是最大贏家。其中在中國地區設廠的大宗企業和關稅緊密連結的零售商受惠最大。

美國總統川普宣布美中達成第一階段實質性協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購等範疇。

另一方面，美方暫停下週 10 月 15 日針對中國 2500 億美元的進口商品，將關稅自現行 25% 上調至 30% 的計畫，中國邀美方前往北京進行第二階段會談。

財經媒體《CNBC》專有的中國貿易指數 (China Trade Index) 在美中貿協消息傳出後上漲近 2.5%，該指數也包括了美股大盤蘋果、Nike 和開拓重工(Caterpillar)。

高盛更對羅素 1000 指數 (Russe ll 1000) 成員公司進行篩選，透過 2018 年公司檔案，最終篩選出羅素 1000 指數成員在中國地區收入較高的公司。

在中國擁有高收入的跨國企業 (圖片: CNBC)

這份名單主要集中在晶片製造廠包括了科沃 (Qorvo)、高通、美光、博通、Nvidia 和英特爾。 在美中初步貿協的消息宣布後，僅週五(11 日) 這些晶片廠股價就上漲了 3.4%。

另外，瑞銀機構更指出和關稅緊密連結的零售業供應商是最大受惠股。

銷往中國的關鍵零售業者 (圖片: CNBC)

這些對關稅敏感的零售商，也是美中初步貿協的受惠勝利組，由於先前因為高關稅，導致進口商品的銷售成本上升，下週的關稅宣布取消，將能提振這些零售供應商股價。

其中裝潢相關供應商，就有約 45% 產品銷往中國，其他像是汽車零組件等相關供應鏈，股價也分別跟著上漲 1.6% 和 2.8%