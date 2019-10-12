川普又向Fed喊話：就算美中達成協議 也要繼續降息！

週五 (11 日) 美國總統川普再對聯準會喊話，他表示聯準會應該持續降息，就算是中美達成第一階段協議了也一樣。

「聯準會應該繼續降息，無論貿易協議有多好。我們有一個很棒的經濟體，但我們所擁有的聯準會，卻與世界其他國家央行不同步。我認為他們應該繼續降息的步伐」川普在白宮辦公室表示。

聯準會今年來已連續降息兩次，主要的原因來自於全球經濟疲軟，以及中美之間持續的貿易爭端。不過美國利率仍高於全球其他主要國家。

全球主要國家短期利率 (來源: CNBC)

週五美中貿易談判達成極具實質性的第一階段協議，包括智慧財產權、金融服務開放，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購。美方也相應暫停下週對中國商品上調關稅。川普更表示，兩國非常接近結束貿易戰。

聯準會周五也宣布，10 中旬將啟動每月購債 600 億美元，以確保銀行系統中流動性充足。但強調，這項計畫並非新一輪的量化寬鬆政策的開始。

下次的聯準會貨幣會議將於本月底舉行，市場普遍預期會再度降息。根據最新的 FedWatch 顯示，市場預期 10 月底降息一碼的機率為 75.4%。

FedWatch10 月底降息機率分布 (來源: FedWatch)

ING 資深經濟學家 James Knightley 也認為，聯準會將再度降息。

「儘管消費者信心在 10 月份有所改善，顯示家計單位仍然有消費意願，不過有鑑於企業投資疲軟，通脹預期下降，未來 5 年至 10 年間的通膨預期已降至 2.2% 的歷史新低。這將使聯準會對於能否達到通膨的中期目標，感到擔憂。我認為這有助於提高 10 月再度降息的機率」James Knightley 表示。