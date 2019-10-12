Nike股價優於大盤 華爾街看漲

運動服裝巨頭 Nike(NKE-US)今年已經擊敗市場，澳洲麥格理銀行 (Macquarie) 認為，Nike 可謂市場的「象棋大師」股價將緩慢持續攀升，迄今 Nike 已上漲近 27％，輕鬆領先美股，今年標普 500 指數上漲 17%。直到上個月底，Nike 一直落後於大盤，當時該公司發布了強勁的 Q1 財報，推升其股價至創紀錄的水平。

週五 Nike 股價上漲 0.88 美元，或 0.95%，至 93.88 美元。

Nike 股價 (圖片: Investing)

Nike 產品深受年輕的消費者愛戴，公司充分利用現代社會運動時尚趨勢，進行產品創新而贏得讚譽。

儘管美中貿易戰令人擔憂，加上近期中國與 NBA 之間的衝突，招致中國多家與休士頓火箭隊合作的中國廠商、運動服飾品牌等立即中止與其合作，市場擔憂 Nike 在中國市場的需求大減，導致近期股價跌。但 Nike 並未像其他同業那樣受到美中關稅的沉重打擊。

週五 (11 日) 麥格理分析師 Laurent Vasilescu 重申了 Nike「優於大盤」的評級和 98 美元的目標價。

展望未來。Vasilescu 對 Nike 的未來前景也表示樂觀，儘管有些人可能擔心北美同店銷售額下降了 1% 對公司的影響，但他認為這不影響公司漲勢。

Vasilescu 遠非唯一一位看好 Nike 的分析師，儘管強勢美元等不利因素仍然存在，但該品牌似乎仍然是零售業的大宗。