美國政治光譜兩端的總統參選人 其實對美元看法大同小異

毫無疑問，現任美國總統川普與民主黨參選人 Elizabeth Warren 之間可能在 2020 年大選對決，被認為是兩個意識形態極端主義的衝突，但是在經濟政策方面，這兩位候選人之間的差距很小。

Deutsche Bank 首席國際策略師 Alan Ruskin 在一份報告中表示：「總統一職從川普轉移至 Warren，對美元政策的影響不會像對大多數問題上那樣嚴重。」

來自麻州的美國參議員 Warren 呼籲加強監管，特別是對科技產業，並對資產超過 5000 萬美元的富人徵收財富稅，而且她有可能成為民主黨總統候選人，這一點已經引發華爾街和矽谷的高度關注。

Warren 的支持度在民調中一直在上升，從某個標準上，她其實與歐巴馬 (Barack Obama) 的前副總統 Joseph Biden 並駕齊驅，後者被認為更親商。同時，川普在眾議院因與烏克蘭的往來面臨彈劾調查。

但是川普和 Warren 都認為美元過強，可能損害美國企業的競爭力。

川普對美元相對其他主要貨幣的持續堅挺表示不滿，甚至在推特和其他地方也表達這種擔憂，甚至激起人們對他可能片面干預貨幣市場的擔憂，然而白宮官員已保證此類行動已不會考慮。Warren 在概述她所謂的「經濟愛國主義計劃」時寫道，美國政府「應考慮採用多種工具，並與其他遭受貨幣匯率損失的國家合作，以產生對我們的勞工和產業更好的貨幣價值。」

在貿易加權基準基礎上，美元仍接近年內高點，而衡量美元兌一籃子 6 種主要競爭貨幣的 ICE 美元指數，本月初創下逾 2 年來的最高水平，今年以來已上漲約 3%。

強勢美元可能會對美國企業在海外推展業務造成不利影響。然而，標普 500 指數 2019 年以來已上漲約 16%，但較一年前的水平僅上漲約 2.3%。道瓊工業平均指數今年以來上漲約 13%，過去 12 個月上漲約 1.3%。

Ruskin 說，與此同時，面對川普政府努力口頭喊話降低美元力道的努力，美元的多頭們可能會得意忘形。

Ruskin 警告，一旦 2020 年選舉塵埃落定，投資人和交易員就不應對川普或 Warren 成功實現美元疲軟的潛力輕描淡寫，因為這 2 位總統參選人，都非常可能出手打擊目前的強勢美元。