分析師：歐元Q3續弱 美元指數估居高不墜

ICE 美元指數週二 (24 日) 上漲 0.3% 至 99.378，盤中一度觸及 2017 年 4 月來的最高水平。該指數衡量美元對一籃子 6 個主要競爭對手的匯率，這個水平讓美元指數本季上漲 3.4%，是 2018 年第 2 季上漲 5% 以來的最高單季漲幅。

但是，討論美元指數時，歐元是必要因素。歐元的權重接近美元指數的 60%。與此同時，在本月稍早跌破 1.10 美元水平後，歐元兌美元交易價格達 2017 年 5 月來的最低水平。

在聯準會 (Fed) 維持寬鬆政策的同時，歐洲央行 (ECB) 也轉向寬鬆的政策，在本月初引發爭議的決策中，將存款利率進一步降低至負值，並重啟其債券購買計劃。

然而，隨著歐元區經濟的陰霾加劇，德國可能會陷入衰退，通貨膨脹率仍然頑固地維持在低位，許多分析師認為，歐元匯率會進一步疲軟。

Danske Bank 固定收益和貨幣研究全球負責人 Thomas Harr 在週一 (30 日) 的報告中表示：「在歐元區達成更為可靠的財政及貨幣政策組合前，我預計通膨預期和歐元兌美元匯率將進一步下跌。」

法國興業銀行 (Societe Generale) 全球宏觀策略師 Kit Juckes 認為，歐元將延續一種慣性，「在 4 月下旬、5 月下旬、7 月下旬、8 月下旬以及現在 9 月下旬創出新的週期低點。」

Kit Juckes 認為，下降趨勢可能持續幾個月，市場是看空也看跌，而且看得更遠，前瞻性指標看起來歐元仍將疲弱，也就是說，未來幾週歐元可能會再創出新低。