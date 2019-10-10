紐約匯市—Fed態度偏溫和 美元先跌後揚；英鎊漲勢曇花一現

週三 (9 日) 美中貿易談判與聯準會的政策方向持續主導市場。美元指數早盤一度跌破 98.92，爾後跌幅收斂，轉為小幅修正 0.02% 至 99.12。

根據外媒報導，隨著美中兩國正尋求解決貿易爭端的方法，中國官員提議，增加美國農產品的年度採購量。川普也表示，雙方將有絕佳的機會達成協議。市場憧憬雙方談判有正向結果，風險情緒略增，使早盤美元指數一度跌破 98.92。

不過午盤隨著聯準會 9 月貨幣會議紀錄出爐後，美元緩步回升。多位委員表示，儘管支持 9 月降息的必要性，但在未來的貨幣政策上，仍存在分歧，且許多委員擔憂，市場要求放鬆貨幣政策的期待可能過頭了，超出合理的預期，需要使市場預期與政策方向維持相同步調。

會議記錄公布後，市場對 10 月降息的預期沒有太大改變，根據最新 FedWatch 顯示，預期降息一碼至 1.5%~1.75% 的機率為 83.9%，與前日的 83.4% 相去不大。

多倫多 OANDA 資深外匯分析師 Alfonso Esparza 認為：「 Fed 委員幾乎都認同美國經濟仍持續增長，對政策態度可說是非常中立，仍然可以明顯看到鷹派與鴿派之間的鴻溝」。

多倫多豐業銀行首席市場策略師 Shaun Osborne 表示，儘管眼下市場風險胃納情況不錯，不過投資人仍須保持謹慎，因美國將部分中國高科技公司列入黑名單，並禁止美國養老基金投資中國，這幾乎沒有為貿易談判帶來積極的作用，美元走勢仍有望維持高檔。

USD INDEX 15 分線 (來源: FXSTREET)

英鎊在早盤大漲 90 點之後，午盤又再度回跌，兌美元回到 1.2220 上下的水準，有外媒報導稱，歐盟對脫歐的愛爾蘭問題上做出讓步，但隨後歐盟否認這項傳聞，市場對月底順利脫歐的期待又再度轉淡。

FXSTREET 外匯分析師表示，距離 10 月 31 日的最後期限只剩三周時間，市場仍無法完全排除無序退歐的可能性，仍將壓抑英鎊表現。預期未來幾週波動將擴大，不排除英鎊再度下探 1.2140 的風險。

GBP/USD 15 分線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (10 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 99.12。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0974 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2211 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6726 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3329 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.45 日圓。