紐約匯市—美中貿協樂觀 避險貨幣全趴！澳紐幣樂漲 英鎊彈逾2%

週四 (10 日) 美中貿易談判進展樂觀，加上英國順利脫歐希望又燃，投資氣氛轉佳，澳紐幣雙雙反彈逾 0.5%，避險貨幣全部承壓，美元指數下跌 0.43% 至 98.69，創兩週新低，日圓同步下挫，美元對日圓逼近 108 水平。

USD INDEX 日線 (來源: Trading Economics)

週四第 13 輪美中貿易協商登場，美國總統川普表示，今天雙方會談進展非常良好，明天將會繼續，同時，川普也推文預告，他將於週五 (11 日) 會晤中國國務院副總理劉鶴，市場對此以利多解讀，投資氣氛轉佳。

美國經濟數據方面，9 月 CPI 年增率維持 1.7%，核心通膨年增 2.4%，符合市場預期，同時，初領失業金人數創三週最低。

克里夫蘭 Fed 分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為，近期的通膨數據憂喜參半，經濟的確出現疲弱的情勢，不過預估美國將可以避免更嚴重的下行走勢。

德國商業銀行外匯策略長 Ulrich Leuchtmann 表示，隨著美中貿易協商持續進行，中國的任何讓步，都將被吹捧為美國官員的功勞，將刺激風險資產的反彈。這可能激勵澳元兌美元上漲，並加劇日元進一步走軟。

AUD/USD 15 分線 (來源: Trading Economics)

英鎊在前日出現曇花一現的漲勢後，昨日英鎊再度上衝，兌美元大漲逾 2%，盤中更一度來到 1.2468，創下兩週多以來的新高。

週四英國首相強生 (Boris Johnson) 與愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡 (Leo Varadkar) 會面，舉行了為期三小時的會議。在會後聯合的聲明中表示：「我們雙方都認為，達成協議符合所有人的利益。我們都同意能夠有方法，讓雙方達成可能的協議」。並宣佈歐盟與英國雙方將於週五恢復對話。

澳新銀行的分析師表示，談判仍處於非常敏感的階段，但現在看來，雙方都非常積極，並且充滿希望。下週 17 日至 18 日將為歐盟領導人峰會，雙方是否能建立任何形式的協議基礎，週五的會晤將是關鍵。

GBP/USD 4 小時線 (來源: Trading Economics)

截至週五 (11 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.69。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1007 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2435 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6753 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3286 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.88 日圓。