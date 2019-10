汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 前 8 月自結稅前盈餘轉為正成長,隨著中國限購令解除推升中國車市,帶動 OEM 業務轉強,加上 AM 新品推出且產品組合轉佳,雙雙推升營收和獲利動能,法人認為,第四季可望是東陽全年表現最好的一季。

東陽近一年營收衰退,主因是中國車市買氣低迷,使轉投資中國事業體 OEM 業務大幅下滑,不過,前 8 月稅前盈餘 16.61 億元,年增 0.2%,順利轉為正成長,符合市場預期已逐漸走出谷底。

法人指出,東陽 7、8 月自結稅前盈餘 1.9 億元、2.1 億元,年增 21.3%、44.6%,而 9 月起工作天數正常和新車款陸續發表,再加上限購令解除,OEM 業務重拾增長動能,尤其去年比較基期低,第四季值得期待。

另一方面,東陽日前已宣布規劃投入約 20 億元來開發 AM 新產品線,與過往幾年的資本支出差異不大,並不受到外在環境波動的影響,隨著 AM 第四季傳統旺季報到、北美車市保有亮持續增長,以及 AM 產品組合轉佳,成為穩定獲利表現的一大支撐。