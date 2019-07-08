中國國六新車款將陸續亮相 東陽OEM醞釀築底反彈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年7月8號9點46分

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收達 16.45 億元，月減 9.57%、年減 10.08%，上半年合併營收 105.91 億元，年減 12.12%，不過，主力市場北美 AM 事業淡季不淡，年增 5%，緩和中國 OEM 業務衰退衝擊，法人指出，隨著中國「國六」標準 7 月上路，各車廠對應新車款 8 月過後將陸續推出，中國車市第三季起可期待觸底反彈，帶動相關供應鏈表現。

東陽 AM 事業 6 月合併營收 11.78 億元，年增 5%，上半年合併營收達 78.02 億元，年增 5%。

由於中國車市仍處在去庫存的階段，東陽 OEM 事業 6 月合併營收 4.67 億元，年減 33%，上半年合併營收 27.89 億元，年減近 40%。

東陽強調，AM、OEM 積極發展水性底塗產品及三價鉻、沙丁鎳等電鍍產品，可提升產品高附加價值，並同步推動環境保護，持續維持領先地位。

中國汽車排放新規「國六」標準在北京、上海等 10 餘個大城市 7 月起實施，據其乘聯會統計資料，6 月單月乘用車廠家零售日均 5.3 萬台，年增 5.2%，是今年首次單月銷量同比正成長，顯示去庫存加速。

法人指出，由於目前仍有許多整車廠尚未推出符合國六標準的車款，可期待 8 月後國六新車款和新促銷方案陸續登場，中國車市買氣將明顯強升，而東陽 OEM 事業去年下半年比較基期低，後市成長回穩可期。