〈潛力股〉和鑫擁3大發展優勢 明年營運可期

和鑫 (3049-TW) 日前完成現金增資充實營運資金，財務體質維持良好水準，另外信義區大樓租金收入，可望在第 4 季開始認列，加上中國面板廠 OLED 需求成長，營運後市表現可期。

隨著 OLED 技術提升，傳統 LCD 逐漸失去價格優勢，因此中國手機品牌採用比重愈來愈高，成為和鑫出貨主要動能，法人表示，和鑫第 3 季整體產能利用率接近滿載，主要是因應客戶需求提前準備，預期第 4 季將因舊款產品備貨結束，營收將稍微回落。

和鑫目前主要客戶仍是韓系為主，以出貨國別來看，上半年韓國與中國比重分別為 68%、32%，較過去 90%、10% 大幅改善，法人表示，主要是中國手機客戶因自身組裝良率提高，擴大自身在中國生產的比重，但從全球手機品牌廠出貨來看，前 3 名分別為三星、華為、蘋果，4-6 名則皆為中國品牌小米、OPPO、VIVO。

和鑫近年來積極活化資產，進行多元布局，擴展旅館事業，將位在台北市基隆路大樓分層出租，其中部分樓層將轉作旅館經營，取名為瀚寓，預計 11 月開幕，據了解，和鑫基隆路大樓擁有 20 層樓，每層樓約 300 坪，若以單坪月租金 3000 元計算，不計旅館收入，光租金一年將可為和鑫帶來約 2.16 億元租金收入。

和鑫 9 月合併營收達 3.62 億元，月減 17.32%、年增 160.26%；第 3 季合併營收 12.05 億元，季減 0.83%、年增 70.78%；累計今年前 9 月營收 32.79 億元，年增 49.2%。