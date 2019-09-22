〈觀察〉汽車零組件業績回穩 靠這個市場穩撐銷量

去年下半年以來中國車市颳涼風，台灣多數汽車零組件業者過去一年業績成長幅度趨緩、甚至衰退，不過，近幾個月產業見到曙光，關鍵在多家業者異口同聲表態，看好外銷 AM(售後維修市場) 穩健成長，未來兩年增長空間不小，抵銷來自中國市場的逆風。

全球最大汽車塑膠件 AM 東陽，前 8 月自結稅前盈餘為 16.61 億元，每股稅前盈餘 EPS 2.96 元，超越去年同期水準，優於市場預期，其中光是 8 月稅前盈餘達 2.11 億元，年增 45%。

除 AM 市場銷售持續增溫，隨著新能源車來臨，輕量化成趨勢，東陽正積極發展輕量化新技術、新工法和新產品，後續仍是推動營收重要動能。

汽車零組件廠耿鼎 (1524-TW) 目前 AM 成長率也大於整體車市，儘管北美市場是兵家必爭之地，但對後市看法正面，認為北美市場車齡和里程數增加，將使 2-3 年後 AM 需求持續成長，正強化與北美和歐洲主要客戶的合作。

堤維西 (1522-TW) 則直言，今年中國車市不會好，所幸 AM 外銷歐美具穩健動能，惟受氣候暖化影響，過去第 4 季和第 1 季傳統旺季現象已逐漸式微，需求將平均分散在各季。

永新 - KY(4557-TW) 的利基則是擁有豐富產品線達 6000 多種，在 AM 市場上具優勢，除彈性少量多樣生產出貨模式，現正力拚將交貨期從目前的 60 天縮短至 45 天。

整體來看，目前汽車零組件廠銷售力在 AM 件，為業績提供支撐力，不過，可注意的是，中國 OEM 市場雖仍處衰退期，隨著回補庫存需求逐步顯現，且去年下半年比較基期低，中國車廠對零組件廠的拉貨力道，可望逐步轉強。